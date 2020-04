Coronavirus, sei pensionati si ritrovano nel bosco per giocare a briscola

Alla briscola non si può rinunciare nemmeno in pieno periodo di pandemia da Coronavirus.

Gli appassionati di briscola di Castano Primo (nell’hinterland milanese) non sono riusciti a rinunciare alla loro partita a carte quotidiana: sei pensionati di età compresa tra i 65 e i 75 anni si ritrovavano nelle prime ore del mattino nei boschi lungo il canale Villoresi, in una postazione ad hoc, con tavolo e sedie. Il tutto in barba alle disposizioni per arginare la diffusione del coronavirus.

Per incontrarsi – riporta Repubblica – raccontavano alle famiglie di dover andare a fare la spesa, a comprare il giornale o altre scuse simili. Ma la loro presenza è stata notata da vari cittadini, allertati dalle urla dei giocatori, che più di una volta si sono lasciati prendere dalla foga della partita e hanno alzato la voce. Così è intervenuta la Polizia locale.

A denunciare quanto accaduto, il …









