Coronavirus, martedì ventimila testimoni di Geova siciliani si riuniranno online

Oltre 20.000 siciliani si “riuniranno” per commemorare la morte di Gesù. Martedì 7 aprile, sarà possibile seguire direttamente dal sito dei testimoni di Geova www.jw.org (tradotto in 1017 lingue parlate e dei segni), la cerimonia religiosa.

In piena quarantena a causa del Coronavirus, anche la fede e la devozione aiutano a mantenere l’equilibrio mentale, come ribadito da psicologi e psichiatri. Le centinaia di comunità dei Testimoni di Geova in Sicilia, pur rimanendo a casa, commemoreranno la morte di Gesù.

Quest’anno, a causa della pandemia in corso e nel rispetto delle disposizioni governative, lo faranno in via eccezionale nelle loro case, in streaming: mezzo milione di persone in Italia e 21 milioni nel mondo potranno assistere alla cerimonia in streaming con le proprie comunità di appartenenza o collegandosi al sito ufficiale della confessione.











