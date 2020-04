Coronavirus: la poesia del finto greco letta da Luca Zaia

Storie di diversa viralità, potremmo chiamarle. Le notizie, in queste settimane di quarantena, viaggiono più veloci del solito, di computer in computer, di cellulare in cellulare. È naturale il desiderio di rincorrere questo presente che sfugge, con articoli e inchieste ma anche con poesie e immagini che ci permettano di immedesimarci. E offrirci, magari, delle finestre di speranza.

Il rischio che si corre è sempre uno: saranno poi veri tutti questi testi che inondano i nostri smartphone?

In una piccola e divertente “bufala” dal sapore antico c’è cascato pure il presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

Durante una conferenza stampa, a conforto dei suoi ascoltatori, ha voluto condividere alcuni versi dello storico Eracleonte di Gela, risalenti al 233 a.C., che cominciano così:

E’ iniziata l’aria tiepida

e dovremo restare nelle case

per le Antesterie

le feste dei fiori

