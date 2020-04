Coronavirus, Don Luigi Ciotti: “La mafia approfitta di questa situazione di emergenza”

Don Luigi Ciotti, fondatore e anima di Libera, torna a lanciare l’allarme sulla criminalità organizzata che approfitta del coronavirus. Lo ha fatto ancora una volta, puntando su questo aspetto che istituzioni e società non devono sottovalutare, rispondendo alle domande di Vatincannews del giornalista Amedo Lomonaco:

Nella Messa a Santa Marta, Papa Francesco oggi ha pregato perché Dio ci doni una coscienza retta e trasparente per compiere sempre il bene. Qualcuno, ha spiegato il Santo Padre, in questo tempo segnato dalla pandemia può approfittare della situazione per se stesso, per il proprio guadagno. La mafia è un ‘virus’ – sottolinea il fondatore e presidente di “Libera”, don Luigi Ciotti – che si può approfittare del coronavirus. È importante che l’impegno contro la pandemia non faccia passare in secondo piano gli sforzi contro le organizzazioni criminali. Si devono vincere l’indifferenza, l’egoismo, …









Leggi la notizia completa