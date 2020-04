Buone pratiche nelle scuole. Iniziativa del Comune di Marsala per la didattica a distanza

“La Scuola non si ferma: la Didattica a Distanza per valorizzare le buone pratiche degli Istituti”.

È questa l’iniziativa lanciata dal Comune di Marsala in un momento in cui le Scuole continuano ad essere chiuse per il prolungarsi dell’emergenza coronavirus. “Ma tale chiusura – sottolinea l’assessore Anna Maria Angileri – proprio grazie alla Didattica a Distanza, rappresenta anche un’opportunità per promuovere l’apprezzabile lavoro messo in campo da tutte le scuole in questo periodo di pausa forzata”.

Da qui la nota che l’Assessorato alla Pubblica istruzione ha inviato agli Istituti scolastici del territorio, invitandoli a partecipare al progetto di Didattica a Distanza. Ogni Scuola potrà segnalare una buona pratica – sotto forma di breve story telling, video, power point, disegno etc. – che rappresenti un significativo messaggio di speranza per il futuro. …









