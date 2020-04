Barilla sceglie Modica e commuove con la musica di Vangelis (Video)

Modica – Barilla riprende la colonna sonora che fece cantare l’Italia negli anni Ottanta, la colonna sonora composta da Vangelis per l’azienda della pasta. E nelle immagini dello spot che ha messo in onda da qualche ora per incoraggiare l’Italia in questo momento di difficoltà, dopo Firenze, appare il Duomo di San Giorgio di Modica.

Uno spot per dire «grazie» a chi ora combatte in prima linea l’emergenza coronavirus, ai suoi dipendenti, all’Italia che resiste: è l’ultima iniziativa del Gruppo Barilla che, a partire da domenica 5 aprile, manderà in onda sulle principali emittenti tv nazionali un video emozionale per esprimere la sua sincera vicinanza a tutti coloro che stanno dando il proprio contributo per affrontare il momento di difficoltà.

Le parole dello spot sono nate dalla collaborazione con Holden Studios, il laboratorio …









