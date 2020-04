Andrea Re: “Coronavirus, ecco quando finirà davvero tutto”

Gli studi sul coronavirus sono molti ed alcuni disegnano un quadro ben definito della durata della Pandemia, alcuni affermano che potrebbe durare per altri sei-otto mesi ed ora vi spiego il perché…

Innanzitutto bisogna precisare i criteri dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per definire conclusa la Pandemia da Coronavirus…

Già oggi, noi medici, vediamo che le “Curve epidemiche” o “Curve dei contagi”, presentano una lieve deflessione.

Cioe’ le curve grafiche dei contagi si discostano lievemente dall’andamento esponenziale delle tre settimane precedenti di pandemia in Italia.

Questo dato POTREBBE essere un buon segno ma non va assolutamente frainteso.

Perche’ è vero che in Italia, calano i malati in terapia intensiva.

Ma deve far riflettere che in Lombardia, da oggi, si può uscire fuori per comprovate esigenze indifferibili solo con mascherine e che presto questo obbligo sarà esteso a tutte le regione d’Italia. Cio& …









