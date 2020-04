VIDEO- Il vescovo Domenico Mogavero celebra i 49 anni di sacerdozio di Don Baldassare Meli

Oggi è un giorno di festa per la comunità parrocchiale di Santa Lucia, poiché l’amatissimo parroco don Baldassare Meli ricorda i suoi primi 49 anni di sacerdozio, in un momento particolare della sua vita nel quale sta lottando contro un terribile male. Sulla pagina social della parrocchia questa mattina è stato pubblicato un messaggio che il vescovo della Diocesi di Mazara, Monsignor Domenico Mogavero, ha voluto indirizzare ad un grande uomo che non si è mai risparmiato per aiutare la sua comunità. Don Meli ha il piacere di celebrare con noi la santa messa, per ringraziare il Signore dei tanti doni ricevuti. Appuntamento alle ore 18,30 sulla pagina della parrocchia

Oggi è un giorno di festa per la nostra comunità.Il nostro don Meli ricorda i suoi primi 49 ANNI DI SACERDOZIO.Potremmo spendere mille parole per descrivere le sue bontà ma abbiamo lasciato …









Leggi la notizia completa