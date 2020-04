VIDEO- Il Sindaco Castiglione annuncia due nuovi casi e preannuncia: “Per la spesa si uscirà solo secondo un calendario alfabetico”

Nel nuovo video Il Sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione informa la cittadinanza di due nuovi in città che portato il totale casi a 5 ed annunzia che nelle prossime ore sarà emanata un’ordinanza che prevede misure più restrittive;

Si potrà uscire una sola volta a settimana per fare la spesa secondo un calendario disposto in base alla lettera iniziale del cognome.

