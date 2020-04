Terrasini. Ulisse scova e i carabinieri arrestano un 46enne e denunciano un 20enne

I carabinieri della compagnia di Carini, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto D.A.G. 46enne e denunciato M.C. 20enne, entrambi di Terrasini già noti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare grazie al fiuto dell’esperto cane antidroga Ulisse, pastore tedesco di 8 anni, sono stati rinvenuti circa 250 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi. L’uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Inoltre sempre a Terrasini, ancora una volta l’olfatto di Ulisse è stato determinante, un giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria poiché i militari hanno trovato nella sua abitazione diverse dosi di cocaina e marijuana oltre a 230 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento di attività illecita.

Il denaro e la droga sono









