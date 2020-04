Salemi. Dentro la zona rossa. L’emergenza Covid e la crisi delle aziende

Non si può entrare, nè uscire. Da dieci giorni Salemi, in provincia di Trapani, è zona rossa.

Da dieci giorni gli accessi alla città sono controllati. Check point dai quali possono passare solo operatori sanitari, lavoratori nei settori dei beni di prima necessità, e persone che devono spostarsi per motivi di salute.

Noi siamo riusciti ad entrare, perchè mentre tutto si ferma Tp24 vuole continuare a raccontare. Raccontare ciò che succede dentro la zona rossa, come stanno affrontando l’emergenza gli amministratori, come la affrontano chi sta in prima linea come gli operatori della Protezione Civile. Poi oltre all’emergenza sanitaria c’è quella economica. Un paese fermo, Salemi, dove anche le aziende agricole, zootecniche, e dei prodotti alimentari stanno conoscendo una crisi che genera molta incertezza.

Superiamo il check-point della Statale 188 Marsala-Salemi. “Ormai passano poche persone da qui, …









