“Restiamo a casa”. Ecco le città siciliane che hanno rispettato di più i divieti

La Sicilia è ferma da quasi un mese, la misura è stata adottata fino al 13 aprile.

I cittadini sono stati bravi, le città più grandi sono state le più diligenti, hanno osservato l’obbligo in maniera esemplare: uscire da casa solo per necessità.

Messina è una delle città in cui il divieto è stato rispettato di più, il sindaco Cateno De Luca ha fatto un lavoro che non sempre è stato apprezzato, per i modi bruschi utilizzati, ma ha comunque raggiunto il risultato.

E’ stato effettuato uno studio in tal senso dalla Teralytics che ha analizzato gli spostamenti dei cittadini attraverso le proprie sim, le città hanno risposto meglio, le periferie sono in movimento.

La città di Messina ha rispettato il divieto al 76%, in provincia di Messina si registra un meno 66%, a Palermo siamo al 72% mentre nelle periferie al 60%, a









