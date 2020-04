Mazara. Al via la distribuzione dei Buoni Spesa

Avviata ieri la distribuzione dei Buoni Spesa da 30 euro ciascuno alle famiglie bisognose. Circa 360 buoni sono già stati distribuiti ai primi 60 nuclei familiari; la distribuzione proseguirà oggi e nei prossimi giorni direttamente nel domicilio dei beneficiari, a cura della Protezione Civile Comunale (COC) che si avvale delle Associazioni di volontariato accreditate.

I Buoni spesa sono “numerati e nominali”: potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente dalle persone alle quali sono assegnati.

Ai beneficiari, prima della consegna dei buoni spesa, è fatto firmare il modello di richiesta in originale, già compilato telefonicamente o online ed è inoltre distribuito l’elenco dei supermercati che hanno aderito all’iniziativa e presso i quali è possibile spendere i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. I supermercati che hanno stipulato la convenzione con il Comune sono: Conad Superstore di via Bessarione, Paghi …









