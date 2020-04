Marsala, la denuncia: “Da una settimana aspetto l’esito del tampone, e l’Asp non risponde”

“Ancora nessun esito del mio tampone, e l’Asp di Trapani non risponde”.

E’ la denuncia di un cittadino marsalese che rientrato dal nord si è posto in quarantena. Allo scadere della quarantena, come indicato dall’Asp di Trapani, va all’ospedaletto di Marsala a fare il tampone. Ma ad oggi non ha ricevuto ancora nessun esito. Dall’Asp non risponde nessuno, e lui non sa se è positivo o meno e se può tornare a lavoro”. Ecco la lettera

Vi scrivo per far presente il disagio creato dalla Asp di trapani nel comunicare il relativo esito del tampone per chi è rientrato in Sicilia.

Sono tornato in Sicilia giorno 14 marzo e subito mi sono organizzato una casa a parte dove poter trascorrere la mia quarantena di 14 giorni.

Il 13esimo giorno mi arriva una mail per comunicarmi che la mattina del 28 Marzo dovevo presentarmi presso i locali dell ufficio igiene di Marsala per …









