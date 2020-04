Marsala, il dono di una anziana sola: “Grazie per quello che fate”

Non si fermano le donazioni da parte di semplici cittadini per sostenere le iniziative di carità messe in campo dalla Diocesi. E anche in tempo di emergenza e di isolamento casalingo, non sono mancate le offerte da persone che vivono nella solitudine fisica il loro status di anziano o malato. Proprio da alcuni di loro che vivono a Marsala sono arrivate delle buste chiuse con offerte per chi ha più bisogno di loro.

Un gesto di condivisione e amore che va oltre le mura di casa. Una di loro ha utilizzato il vecchio metodo del “panaro”: cioè ha chiesto a un operatore della Diocesi se poteva passare sotto casa tua e col cesto, sceso giù da una corda, ha fatto avere una busta verde con un semplice messaggio scritto e dentro una parte della sua pensione. «Grazie per quello che fate, Dio vi …









