Marsala, arrivano i Bersaglieri. Davanti i supermercati, e non solo

Da oggi a Marsala ci sono i Bersaglieri, affiancano le forze dell’ordine nel controllo di alcune zone della città, soprattutto presidiano i supermercati per evitare che ci sia folla e che venga mantenuta la distanza di sicurezza tra le persone per prevenire il contagio da coronavirus.

I Bersaglieri, inoltre, sono pronti a fronteggiare eventuali episodi che potrebbero compromettere la sicurezza, dato che aumentano i furti e gli scippi proprio davanti ai supermercati.

Li troveremo davanti supermercati, centri commerciali ed altre attività destinate alla vendita di beni di prima necessità.

Durante la chiusura degli esercizi commerciali, saranno effettuati posti di controllo, sempre per il rispetto della normativa relativa al contenimento del contagio da coronavirus.

I appartegono al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, e sono gli stessi impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, a supporto della Compagnia Carabinieri e del Commissariato di polizia di Marsala.









Leggi la notizia completa