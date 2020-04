L’Italia rivela risultati dei controlli su alimenti e bevande

La maggior parte dei problemi che si riscontrano nel nostro paese riguardano alimenti (di origine animale) e bevande che spesso hanno rilevato un tasso di non conformità.

Nel 2018, su quasi 50.500 campioni di prodotti alimentari da tutte le fasi della catena di approvvigionamento e circa 130.000 analisi condotte nell’ambito dei controlli ufficiali, quasi 1.500 hanno rilevato un tasso di non conformità all’1,14%.

Oltre 78.000 controlli sono stati effettuati per motivi microbiologici, principalmente per la Salmonella, seguiti da Listeria ed E. coli, tra cui E. coli (STEC) che produce tossine Shiga. Anche Vibrio, Campylobacter, Norovirus, Yersinia enterocolitica e Cronobacter sakazakii erano parte dei test. Attività sono state coordinate dal Ministero della Salute.

Un totale di 1.314 non conformità sono state riscontrate principalmente per E. coli, incluso STEC, seguito da Campylobacter, Listeria e Salmonella. La più alta percentuale di irregolarità ha riguardato problemi microbiologici nella …









Leggi la notizia completa