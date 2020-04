L’I C Capuana Pardo non si ferma e rimane accanto a tutti i suoi alunni. Distanti ma vicini, l’autismo nel cuore.

In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, l’I.C. Capuana-Pardo promuove la sensibilizzazione all’integrazione e al rispetto.

Tutti stiamo vivendo giorni difficili causati dalla diffusione del Coronavirus. C’è chi però deve affrontare l’emergenza in situazioni estremamente complesse, in particolare le persone autistiche.

L’interruzione delle terapie comporta la perdita dei risultati ottenuti e la chiusura delle scuole significa rinunciare ad una delle occasioni più importanti per sperimentare momenti di socialità.

In assenza di questi punti di riferimento alunni e famiglie si trovano ogni giorno a fare i conti con una situazione che è radicalmente mutata e di certo non può essere compresa da chi ha invece necessità di vivere una routine quotidiana che dia stabilità e sicurezza.

È proprio in questi momenti drammatici che la società non si pu& …









Leggi la notizia completa