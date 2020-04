Lenzuola e palloncini per l’addio a Lorena, la giovane studentessa uccisa dal compagno

La gente affacciata sui balconi con le lenzuola bianche esposte, palloncini in volo, lacrime al passaggio della bara e l’applauso finale.

Così Favara, in provincia di Agrigeto, ha salutato per l’ultima volta Lorena Quaranta, la studentessa uccisa dal fidanzato lo scorso 31 marzo a Furci Siculo, vicino Messina.

Nel primo pomeriggio la salma ha lasciato l’obitorio del Policlinico, dopo l’esame autoptico, e ha raggiunto la cittadina dell’Agrigentino. Trentamila persone che si sono fermate al passaggio del lungo corteo con in testa il carro funebre. In molti sono scesi in strada lasciando partire un applauso spontaneo al passaggio della bara bianca.

Sui balconi di ogni casa sventolava un lenzuolo bianco, “bianco come il suo animo puro, bianco come il colore di quel camice che sognava di indossare per tutta la vita”, come ha scritto il sindaco della città, Anna Alba.

L'accompagnamento al cimitero in luogo del funerale









