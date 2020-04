L’ASP di Trapani in versione tricolore: «Batteremo il virus»

A supporto di un personale sanitario che non si ferma, e si spinge oltre ogni ostacolo per debellare il Coronavirus. Ammirazione e rispetto verso tutti coloro che operano in questo periodo: parte da questo l’iniziativa del Direttore dell’Asp Fabio Damiani, il quale, tramite il proprio profilo Facebook, ha annunciato che la sede dell’azienda ospedaliera provinciale di Via Giuseppe Mazzini sarà illuminata con «il tricolore fino a quando la pandemia non sarà finita».

«Le donne e gli uomini dell’Asp – prosegue Damiani – lavorano notte e giorno, rischiano in prima persona. Ma non mollano! Vinceremo il virus!».









Leggi la notizia completa