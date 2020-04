La violenza sulle donne e le proposte di Ingrassia. La risposta dei centri antiviolenza

I Centri Antiviolenza Metamorfosi e Casa di Venere, di Marsala, prendono nota della particolare attenzione posta in essere, in questo periodo di quarantena, dalla maggior parte dei consiglieri e delle consigliere comunali.

La consigliera Luigia Ingrassia, ha messo in evidenza come, a fronte della convivenza forzata dovuta all’emergenza coronavirus, sia il caso di dare sostegno alle donne vittime di violenza domestica tramite l’istituzione di un fondo speciale, al fine, di prevenire la stessa violenza di genere, attivando una linea di emergenza attiva h24.

“La sottoscritta Luigia Ingrassia – scrive la consigliera – considerato che nel drammatico momento di emergenza coronavirus che stiamo vivendo, la convivenza forzata, l’isolamento e in molti casi anche le incertezze economiche, la prolungata condivisione degli spazi, possono comportare per le donne e i loro figli il rischio di una maggior esposizione alla violenza domestica e assistita. La condizione …









