La rete museale belicina manifesta solidarietà al sindaco di Gibellina

La Rete Museale e Naturale Belicina manifesta la propria solidarietà al Sindaco di Gibellina, impegnato ed attivo amministratore nella gestione del patrimonio culturale della Nuova Gibellina e attento alla Memoria della Gibellina Vecchia, sostenitore della città d’arte e delle attività culturali promosse dalla Rete stessa, disponibile e propositivo per la valorizzazione e conoscenza dell’intera Valle del Belìce.

Condanniamo il vile gesto verso Salvatore Sutera, un amministratore che rappresenta il Comune di Gibellina socio della Rete Belicina e che tanto si impegna per la sua comunità e per sostenere le attività collettive in rete.

Comunicato stampa









