Salve sono una vostra lettrice, volevo condividere in questo periodo triste per tutti noi…un momento di gioia;

“Tra le pagine della mia vita, oggi ho portato a termine la più bella in assoluto…Laurea Magistrale in scienze pedagogiche con voto di 108/110 in via telematica ( il 30 marzo) il titolo della tesi è: “Umanità e Malattia Prospettive antropologiche sul Diabete”.

I limiti sono solo ostacoli della nostra mente.

A mia madre.

Donna forte e coraggiosa

Carola Di Dia









