La bufala di Salvini: “In Svizzera basta un foglio e ti accreditano 500mila franchi”

E’ una bufala quella messa in giro da Matteo Salvini sui social. Il leader della Lega ha pubblicato un post in cui ha scritto: “In Svizzera con un solo foglio ti accreditano subito fino a 500.000 franchi (equivalenti circa a 500.000 euro) sul conto, in Italia milioni di Italiani in coda virtuale”. Salvini ha fatto riferimento ai problemi riscontrati sul sito dell’Inps per tutti quei lavoratori che devono chiedere il bonus da 600 euro per l’emergenza Coronavirus. Il tilt, in effetti, c’è stato, ma nulla ha a che vedere con ciò a cui si riferisce Salvini parlando della Svizzera.

Si tratta di un paragone senza senso, come spiega il sito Butac. Nel caso della Svizzera, lo Stato prevede per l’emergenza Coronavirus “un credito garantito al 100% dalla Confederazione fino a 500.000 franchi (10% della cifra d’affari annuale) a tasso di interesse …









