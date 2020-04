È in corso la rimozione dell’auto del sindaco di Gibelllina, Salvatore Sutera, incendiata nella notte.

A dare l’allarme, alle prime luci dell’alba sono stati alcuni vicini che, accortisi delle fiamme , hanno subito avvisato il primo cittadino ignaro di quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i vigili del fuoco. Danneggiata, oltre all’auto del sindaco anche quella della moglie e il piano terra dell’abitazione. Cause in corso di accertamento.











