Gibellina. Il Gruppo consiliare “La Città che vorrei” esprime solidarietà al sindaco

Gibellina. In merito a quanto accaduto nella scorsa notte al primo cittadino Salvatore Sutera, anche il gruppo consiliare d’opposizione “La Città che vorrei” esprime la propria vicinanza e solidarità al sindaco.

Di sequito riportiamo le parole dei consiglieri Maruschka Zummo e Nicola Di Girolamo.

«In merito all’incendio sviluppatosi la notte scorsa e che ha visto coinvolta l’auto del Sindaco di Gibellina, Dott. Salvatore Sutera, nelle more che gli organi inquirenti accertino la dinamica dell’accaduto e le cause, esprimiamo piena ed incondizionata solidarietà al primo cittadino».

Valentina Mirto









