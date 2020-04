Eugenio Tumbarello(Uil): “Il nostro sistema produttivo ha bisogno di misure straordinarie”

Eugenio Tumbarello, segretario provinciale della UIL, come state vivendo e cosa state facendo come sindacato in questo periodo di crisi sanitaria e sociale dovuto dal Coronavirus?

Siamo vicini alle persone e stiamo lavorando di concerto con l’Inps, con quanti sono preposti in questo momento a dare sostanza ai provvedimenti che il Governo ha messo in campo per il mantenimento di un reddito necessario alla sopravvivenza.

Come giudica i provvedimenti straordinari del Governo?

Sono una risposta positiva e così li dobbiamo leggere, nonostante siano insufficienti le risorse, perché sono convinto che non bastino a dare un sostegno concreto sia a livello nazionale, sia a livello provinciale che io conosco meglio. Abbiamo una realtà produttiva provinciale debole che ha bisogno di misure straordinarie e per questa ragione ritengo che altre ne arriveranno. Fortunatamente anche la Regione sta intervenendo. Viviamo un momento di difficoltà che fa emergere …









