E’ stato effettuato il tampone per il Covid-19 a Paolo Ruggirello

Paolo Ruggirello è stato sottoposto al tampone faringeo per verificare la positività o meno al Covid-19. Lo ha comunicato ai familiari il Garante dei

Detenuti della Regione Campania. Adesso bisognerà attendere 72 ore per avere l’esito.

Ruggirello, ex deputato regionale trapanese, è in carcere, a Santa Maria Capua Vetere, da un anno arrestato dopo l’inchiesta antimafia scrigno.

In queste ore la figlia Monica ha lanciato un appello affinchè si procedesse alle cure del padre, da giorni malato, e si facesse il tampone. I legail di Ruggirello hanno chiesto più volte la sua scarcerazione, senza ottenere nulla. Il fatto è però che, come raccontato da Tp24, adesso Paolo Ruggirello sta male, ha una brutta influenza, e ha tutti i sintomi del Covid – 19. Sarà l’esito del tampone a dire se l’ex politico è positivo al Coronavirus.









