“Cura Italia”, Lipera e Miccichè (Lega Giovani Sicilia): “le nostre proposte al Senato e all’Ars per affermare il diritto allo studio”

“Grazie al lavoro straordinario dei senatori della Lega coordinati dal senatore Mario Pittoni, su impulso del parlamentare nazionale Luca Toccalini, le riflessioni del nostro movimento giovanile in materia universitaria sono oggetto di un emendamento al Decreto Cura Italia”.

Lo sottolineano Alessandro Lipera e Giuseppe Miccichè, rispettivamente coordinatori di “Lega Giovani” per la Sicilia orientale e per la Sicilia occidentale.

“Fondi ad atenei e Afam per la didattica a distanza – aggiungono i due coordinatori di Lega Giovani Sicilia – rimodulazione crediti delle borse di studio universitarie, sospensione dei canoni di locazione per gli studenti tornati nelle zone d’origine in seguito alla chiusura degli atenei, riduzione del 30% delle tasse universitarie per l’anno accademico in corso con eventuale restituzione di quanto già versato. Queste, alcune delle nostre proposte emendative presentate. Se Roma chiama& …









Leggi la notizia completa