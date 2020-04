Covid-19: in Sicilia 1.664 casi, più 58 Agenzia ANSACoronavirus, in Sicilia 1.664 positivi e 101 decessi Sky Tg24 Coronavirus Sicilia, 1664 positivi Corriere del MezzogiornoCoronavirus, in Sicilia 68 nuovi contagiati: i morti superano quota 100 PalermoTodayCoronavirus, calano i “positivi” in Sicilia: 58 in più, sono 1664. I guariti sono 94 La RepubblicaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa