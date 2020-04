[Covi19] Campobello. Sul caso Tumbarello, la nota del comandante della Polizia Municipale

Gli eventi accaduti negli ultimi giorni a Campobello di Mazara e riguardanti l’aumento del numero dei contagi da COVID-19 (CoronaVirus) che hanno portato molti ad esternare sui social le proprie considerazioni, spesso a sproposito, riguardo all’operato degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale nonché la divulgazione di una lettera aperta a firma della Sig.ra Tumbarello Angelina, impongono una mia precisazione in merito.

Giornalmente, ove possibile, è garantita la presenza di due pattuglie per turno per effettuare tutta una serie di controlli finalizzati al contrasto delle violazioni degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle norme attualmente in vigore, compreso il controllo domiciliare dei soggetti in quarantena obbligatoria o volontaria. Tale procedura è stata seguita anche per i soggetti che, nella serata di venerdì 3 aprile, hanno ricevuto l’esito del tampone rinofaringeo eseguito che ne ha confermato la positività al virus. Durante questa …









