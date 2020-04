Coronavirus, per la prima volta si registra il primo calo di ricoveri in terapia intensiva

E’ forse una delle giornate più importanti e significative da quando è iniziata l’emergenza coronavirus in Italia.

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia si registra il primo calo di ricoveri in terapia intensiva e vuol dire che si allenta la morsa negli ospedali. Questo fatto non può che infondere fiducia, anche se gli esperti continuano a dire di non abbassare la guardia contro il virus.

Sono 3.994 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.326 sono in Lombardia. Degli 88.274 malati complessivi,con un incremento rispetto a ieri di 2.886, 29.010 sono poi ricoverati con sintomi – 269 in più rispetto a ieri – e 55.270 sono quelli in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 124.632. Sono 15.362 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 681. Venerdì …









