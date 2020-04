[Coronavirus] Osservazioni sul procedimento di sanificazione intervenuto a Campobello di Mazara

Alcuni agricoltori della nostra città con grande generosità si sono messi a disposizione per eseguire il procedimento di sanificazione delle strade. Ad essi non può che andare il nostro riconoscimento.

Detto questo, è ovvio che a questi nostri compaesani non può essere chiesto l’assunzione di responsabilità di qualsiasi ordine, tenuto conto delle mansioni esecutive da loro svolte. È ovvio che la scelta del prodotto da impiegare e il procedimento d’esecuzione avrebbero dovuto essere svolte da chi fosse stato funzionalmente preparato allo scopo, e, segnatamente, l’Ufficio d’Igiene Pubblica del Distretto di Castelvetrano. Infatti, tra le funzioni allo stesso attribuite al primo punto sono indicate l’epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive. Tuttavia, il Comune di Campobello di Mazara, attesa l’emergenza COVID-19 e la disponibilità degli agricoltori, ha acquistato 1.200 lt di ipoclorito di sodio …









