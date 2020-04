Coronavirus, morto un uomo di Castellammare. E’ la terza vittima in provincia di Trapani

Terza vittima del Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di un anziano di Castellammare del Golfo, ricoverato ieri mattina presso l’ospedale di Partinico.

Si tratta di un anziano che, poiché proveniente dagli Stati Uniti, era subito stato posto in isolamento ed osservazione. L’anziano era in quarantena obbligatoria da diversi giorni, circa dieci, e ci riferiscono che non ha avuto contatti se non con il personale preposto che ha osservato tutte le misure del caso. Ieri mattina è stata confermata la positività al tampone effettuato all’anziano e poiché le sue condizioni di salute non erano ottimali, è stato trasportato in ospedale a Partinico, seguendo tutte le procedure di sicurezza che il caso impone. Ieri sera il decesso.

Appresa dalle autorità sanitarie la notizia del decesso dell’anziano il sindaco Nicolò Rizzo ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari.

