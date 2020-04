Coronavirus, le proposte di CNA Costruzioni Sicilia ai Governi nazionale e regionale

Un incontro della CNA Sicilia per affrontare la grave crisi legata all’emergenza COVID 19 e il tema delle misure di urgenza per la salvaguardia dei lavoratori, attraverso l’accesso alla cassa integrazione, e per il sostegno alle imprese artigiane.

Si è svolta in videoconferenza la seduta della Presidenza di CNA Costruzioni Sicilia, guidata da Luca Calabrese, alla quale hanno partecipato il segretario nazionale del comparto, Mario Turco, il coordinatore regionale, Maurizio Merlino, e i vertici regionali della Confederazione: il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione. Hanno dato il loro contributo il presidente di Unifidi, Gianpaolo Miceli, e i rappresentanti dei territori. Ed ancora il blocco dei pagamenti, tributi e contributi, fermo mutui e agevolazioni immediate su affitti. Ha parlato anche degli incontri, sempre in videoconferenza, con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, nel corso del quale è stato posto l’accento sull’accelerazione dei pagamenti …









