Coronavirus, il toccante video dell’infermiere. “La mia dedica a tutti i colleghi che …”

Un video di due minuti e 50 secondi. Un post su facebook. Tre righe di testo per dire “a tutti i colleghi che stanno per iniziare, a tutti quelli che stanno per finire , a chi si sta bardando tra mille pensieri a chi si sta togliendo quella mascherina maledetta …. e come dice il Blasco domani arriverà lo stesso anche se questa notte un senso non ce l’ha !!!”

La dedica è di Mirko Lagotto, un infermiere che opera all’ospedale di Rivoli, nel torinese. Mirko ha voluto immortalare e pubblicare sui social tutti quei gesti che un infermiere fa prima di entrare in servizio e cominciare la propria battaglia personale contro il Coronavirus. Procedure collaudate e meticolose che ogni operatore sanitario deve compiere per ridurre al minimo il pericolo di essere contagiato. Sotto echeggiano le note di “Un senso” di Vasco Rossi.









