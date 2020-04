Coronavirus, il picco in Italia non è ancora esaurito. Moderato ottimismo per il Sud

E’ sempre stabile la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Sono complessivamente 85.388 i malati con un incremento rispetto a ieri di 2.339. Giovedì l’incremento era stato di 2.477. I morti sono purtroppo, 14.681, con un aumento rispetto a ieri di 766.

I DATI – Giovedì l’aumento era stato di 760. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 119.827. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile nel punto quotidiano. Sono 4.068 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.381 sono in Lombardia. Degli 85.388 malati complessivi, 28.741 sono poi ricoverati con sintomi – 201 in più rispetto a ieri – e 52.579 sono quelli in isolamento domiciliare.

“Il picco non si è ancora esaurito”. Lo ha detto il direttore della terapia intensiva del Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico Massimo Antonelli in conferenza stampa alla Protezione Civile, sottolineando …









Leggi la notizia completa