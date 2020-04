Crescono i casi di Coronavirus in provincia di Trapani che, dopo l’aggiornamento di stasera fornito dalla Regione Siciliana, toccano quota 90. A questi, vanno aggiunte le 3 vittime registrate fino ad ora ed una guarigione per un totale complessivo di 94 persone coinvolte fino ad ora. Attualmente, risultano ricoverate 25 persone. L’Asp non ha comunicato la ripartizione comune per comune aggiornata ad oggi.









