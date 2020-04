Coronavirus, Comune Palermo: “5,1 milioni di euro aiuti alimentari” Sky Tg24 In Sicilia trovate altre 73 persone positive al Coronavirus, il trend resta costante PalermoTodayCoronavirus in Sicilia, i contagi rimangono stabili ma aumentano le vittime: dieci in più di ieri Giornale di SiciliaIn Sicilia 828 nuovi assunti in corsia per i reparti dei Covid hospital, previsti nuovi contratti La RepubblicaCovid-19: in Sicilia 1.664 casi, più 58 Agenzia ANSAVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa