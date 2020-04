Coronavirus, all’ospedale di Marsala pronte nuove stanze a pressione negativa

Al Covid Hospital “Paolo Borsellino” di Marsala sono pronte nuove stanze a pressione negativa.

Lo ha comunicato con un post su facebook il direttore dell’ASP Fabio Damiani. L’ospedale di Marsala da qualche giorno è stato trasformato in centro per la cura esclusiva del Covid-19. Non sono mancate e non mancano le polemichen per la chiusura degli altri reparti e soprattutto del pronto soccorso e a questo si è cercato di porre rimedio approntando un punto di emergenza al quale si può accedere dopo essere passati nella tenda pretriage.

Intanto, si cerca di migliorare ogni aspetto per far fronte all’emergenza Coronavirus.









