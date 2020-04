Alla scuola Pertini di Trapani “Insieme per l’autismo”, anche a distanza con un video

Gli alunni della classe III secondaria di primo grado dell’Istituto Eugenio Pertini di Trapani, guidato dalla Dirigente Maria Laura Lombardo, hanno voluto fare il loro omaggio alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Ogni anno, l’Istituzione scolastica è stata in prima linea con vari momenti di approfondimento e riflessione sull’Autismo. L’Istituto accoglie oltre ottanta alunni disabili, tra i quali anche alunni con autismo. Benchè la Scuola si trovi in un momento particolare, gli alunni hanno lavorato a distanza e hanno voluto realizzare il loro compito di realtà.

Il video, diretto ed autoprodotto dagli stessi alunni, li vede recitare i versi della poesia Gli aquiloni, di Elisabetta Barbara De Sanctis ai quali si aggiungono i disegni che simboleggiano la loro idea dell’autismo, dell’accoglienza, della diversità e dell’inclusione vissuta nella classe, nella …









