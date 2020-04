Ad Alcamo il Comune ha aperto un conto corrente per le donazioni a chi è in difficoltà

Il comune di Alcamo ha aperto un apposito conto corrente bancario presso il proprio tesoriere, dove far confluire le donazioni destinate alle misure urgenti di solidarietà alimentare, facendo seguito all’ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo.

I fondi raccolti, con il conto corrente bancario di solidarietà, si aggiungono a quelli trasferiti dallo Stato e consentiranno di aiutare una platea più ampia di persone.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “la solidarietà in questo momento è necessaria per aiutare chi si trova in una situazione di particolare bisogno per l’emergenza Covid 19. Ringrazio fin d’ora tutti coloro che vorranno fare anche una piccola donazione, attraverso la spontaneità dei piccoli gesti si mantiene l’unità indispensabile per affrontare questo grave momento di disagio collettivo”.

Qui di seguito il numero di IBAN da utilizzare per le donazioni con bonifico bancario …









