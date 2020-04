Una preghiera per Dalila a tre anni dalla sua scomparsa

Tre anni trascorsi da quel terribile incidente sulla A29 che portò via Dalila Caltagirone, da quel pomeriggio che ha segnato il destino di una persona davvero meravigliosa. Una tragedia che ha portato via una vita, un dolore incolmabile per chi è rimasto, un destino tremendo che troppo spesso si accanisce e non rimane che il ricordo, di ciò che quella persona ha impresso nel nostro cuore così come tutte le persone scomparse.

In un momento tanto triste per la nostra comunità non potendo ricordare la luce di Dalila attraverso una celebrazione, rivolgiamo a tutti un invito, una preghiera per quel sorriso che continuerà a splendere in ognuno di coloro che hanno avuto la fortuna di percorrere una parte del breve cammino terreno della nostra Dalila. Un abbraccio forte va alla famiglia affinchè possa trovare in quell’angelo biondo la forza per andare …









