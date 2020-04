Tutti promossi e nessun bocciato e l’esame di maturità solo orale oppure on-line. La bozza del nuovo decreto scuola

A causa dell’emergenza Coronavirus, quest’anno tutti gli studenti italiani passeranno all’anno successivo. Non ci saranno dunque bocciati, ma neanche rimandati a settembre. E’ questo il tema forte della bozza del nuovo decreto Scuola, che verrà approvato domenica dal Consiglio dei ministri e di cui Repubblica ha pubblicato in anteprima i contenuti. Chi aveva insufficienze nel primo quadrimestre dovrà seguire recuperi di programma da settembre. Per quanto riguarda la Maturità, invece, confermate le indiscrezioni del pomeriggio: se non si torna a scuola entro il 18 maggio, saltano gli scritti e ci sarà solo un orale. L’esame di terza media, invece, diventerà una tesina consegnata al collegio docenti.

