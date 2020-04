Trapani. Prime consegne materiali all’Ospedale Sant’Antonio

Si comunica che in data odierna 03/04/2020 le associazioni Agorà rappresentata dal presidente Dario Gentile, Trapani per il futuro rappresentata dal presidente Salvatore Novara insieme a Giorgia Fontana e Flora Lorenzino hanno provveduto a consegnare presso la direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Antonio Abate i primi materiali acquistati grazie ai fondi (60.000 euro) raccolti online con le donazioni di trapanesi e non solo.

Nel dettaglio, sono stati consegnati 5000 copri scarpe, 5000 guanti e 400 cuffie. All’inizio della prossima settimana saranno consegnati 10 pacchi da 50 tute cadauno, 40 flaconi di amuchina, altri 600 guanti e 450 camici chirurgici.

Inoltre, sono stati ordinati 3 ventilatori polmonari e due mezzi per sanificare ed igienizzare gli ambienti.

Dichiarazione congiunta: “Soddisfatti della risposta dei nostri concittadini, questa è una prima consegna. Ringraziamo chi ci ha aiutato a raggiungere l’obiettivo in 5 giorni. Abbiamo acquistato materiali utili in questa fase molto delicata. Un grande lavoro di gruppo …









