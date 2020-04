Trapani, buoni spesa. I criteri per la distribuzione, le iniziative del Comune

L’Amministrazione comunale di Trapani ha deliberato “i criteri per l’individuazione dei beneficiari di buoni spesa alimentari”. Ammonta a 547.508 la somma destinata al Comune di Trapani a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare e acquisto farmaci.

” Rimaniamo in attesa dei preannunciati trasferimenti regionali – dichiara il sindaco Giacomo Tranchida – per poter potenziare, qualora possibile, questi interventi”.

Frattanto, con altra delibera la Giunta ha stanziato ulteriori fondi comunali per far fronte agli interventi di supporto ai contratti di locazione, contributi straordinari (anche per supporto alle famiglie nella didattica scolastica a distanza), assistenza domiciliare anziani e portatori handicap.

“Consapevoli – dichiara il primo cittadino -che questa situazione di gravità socio-sanitaria sarà purtroppo accompagnata da una crisi economica senza precedenti dal dopoguerra ad oggi, abbiamo ritenuto di tutelare e dare un aiuto concreto a chi non ha altri sostegni per rispondere, intanto, alle primarie …









