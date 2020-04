Sigarette elettroniche, il punto sui costi (reali)

Vola il mercato delle sigarette elettroniche, che oggi può contare su un’ampia schiera di appassionati. Sono infatti numerosi gli italiani che hanno scelto questo dispositivo, per ridurre il numero di sigarette classiche, o per smettere di fumare del tutto. Chiaramente intervengono i dati a testimonianza del grande successo delle e-cig: si parla di un mercato che, secondo le previsioni di settore, raggiungerà un valore complessivo di 7 miliardi di euro in Europa, entro 5 anni.

Se si guarda al dato italiano, invece, emerge una crescita da record nel 2019, con un +203% rispetto al 2018, in quanto a volumi di vendita. Gli Usa sono ancora avanti, ma in Europa la crescita è evidente e la strada intrapresa è quella giusta.

I costi della sigaretta elettronica (quelli veri).









