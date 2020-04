Sicilformaggi spedisce a casa tua: approfitta dello sconto del 5% su tutti gli acquisti!

Anche il caseificio Sicilformaggi di Santa Ninfa, in questo momento così critico per tutti, ha potenziato la vendita online – naturalmente nel massimo rispetto delle normative vigenti – per consentire a tutti i consumatori di gustare le diverse produzioni artigianali “rigorosamente MadeinItaly”, effettuando spedizioni in tutta Italia, direttamente a casa vostra, per rendere speciali i momenti di condivisione ed esaltando i sapori della tua cucina.

Inoltre, per tutti coloro che effettuano per tutto il mese di aprile, un acquisto, potranno godere di uno sconto del 5% su tutti gli ordini in arrivo e riceveranno anche un delizioso gadget.

Come procedere:

1) vai su: https://www.sicilformaggi.it/shop-online

2) digita il codice del buono sconto: P-TOMMASO

3) e concludi l’ordine

Voi restate a casa, mangiate italiano e Sicilformaggi pensa a tutto il resto!

