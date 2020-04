Santa Ninfa. Concessione contributo per integrazione affitto 2018. Prorogata la scadenza

Santa Ninfa. Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione del contributo per l’integrazione dell’affitto per l’anno di locazione 2018.

Le disposizioni del Governo nazionale derivanti dal propagarsi del contagio da Covid-19, limitano fortemente la possibilità dei cittadini di muoversi, e di conseguenza di raggiungere gli uffici comunali preposti per la consegna delle domande. Per tale motivo l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha deciso di prolungare la scadenza al 13 maggio 2020.

Per scaricare il bando completo (con tutti i requisiti richiesti) e il modello da compilare, basta collegarsi sul sito internet del Comune (www.santaninfa.gov.it).

Per maggiori informazioni è invece possibile rivolgersi all’istruttore direttivo dell’Ufficio Servizi sociali Maria Antonietta Palmeri, chiamando il numero 0924-992208 o mandando una mail all’indirizzo sociale@comune.santaninfa.tp.it.

Valentina Mirto









Leggi la notizia completa