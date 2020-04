Salemi, c’è il via libera per il Festival dei documentari

Il Comune di Salemi e la Società Cooperativa Sociale Cresm – Centro di ricerche economiche e sociali per il meridione, di Gibellina, si sono accordati per l’organizzazione della settima edizione del progetto “Festival visione notturne sostenibili, notte di documentari con gli autori“.

Il programma prevede talk, presentazione di libri, performance artistiche e musicali, ma anche laboratori e workshop, concorsi, residenze di registi, percorsi guidati nel territorio. Il Comune di Salemi ha dato il via libera all’accordo per il Festival, in quanto l’accordo di collaborazione rappresenta uno strumento ideale per la promozione della conoscenza e dell’attrattività dell’intero territorio provinciale ed un’occasione per veicolare congiuntamente l’immagine della destinazione turistica della Sicilia Occidentale a livello nazionale ed internazionale.









